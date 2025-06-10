İsrail, Gazze’de 55 Filistinliyi öldürdü

İSRAİL’İN GAZZE’DE YENİ SALDIRILARI VE KAYIPLAR

Süreç boyunca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde farklı bölgeleri hedef alan saldırılarında, özellikle yiyecek arayan sivillerin de aralarında bulunduğu en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze’nin orta kesimindeki “Netzarim Koridoru” bölgesinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı ve bu saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar, Gazze’nin ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ve Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi’ne nakledildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Görgü tanıklarına göre, İsrail’e ait insansız hava araçları, Netzarim Koridoru’ndaki sivilleri hedef aldı. Ayrıca, İsrail topçularının da aynı bölgeye birçok kez ateş açtığı bildirildi. Ambulansların ulaşamadığı noktalarda, ölü ve yaralıların binek hayvanlarının sırtında taşınarak hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kuzeydeki Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve cenazelerinin hastaneye ulaştığı belirtildi. Cibaliya’daki bombardımanda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

HAN YUNUS VE DİĞER BÖLGELERDEKİ SALDIRILAR

Güney Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde ise, bir insansız hava aracının bombalaması sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, el-Megazi Kampı’nın doğusundaki saldırılarda da 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Deyr el-Belah’ta, yaralanan bir Filistinli genç de saldırılar sonucunda yaşamını yitirdi. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Deyr El-Belah’da Ebu Şaviş ailesine ait eve düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ATEŞKES VE KAYIPLAR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırılarının başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli yaşamını yitirdi, 14 bin 574 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise en az 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi ve 126 bin 615 kişi yaralandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurdu ve Filistinlilerin güneyde “toplama kamplarına” sürüleceğini belirtti. İsrailli bakanlar, Gazze’de sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, ardından da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.