İsrail, Gazze’de 56 sivil öldürdü

GECE BOYUNCA DEVAM EDEN SALDIRILAR

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği gece saldırıları sonucunda en az 17 sivil hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, bölgedeki can kaybı 50 bin 752’ye yükseldi. Nasser Hastanesi’nin dışında yer alan çadırlara yönelik düzenlenen saldırıda, 1’i gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi. Aynı zamanda, teşkilat tarafından yapılan başka hava saldırılarında ise en az 15 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam etti.

SON 24 SAATTE YAŞANAN KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 56 kişinin hayatını yitirdiğini ve 137 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 1 kişinin cenazesine de ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, ateşkes anlaşmasının sona erdiği 18 Mart 2025 tarihinden itibaren, toplamda bin 391 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 434 kişinin yaralandığını kaydetti.

GENEL DURUM VE SON VERİLER

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana meydana gelen can kaybı ve yaralı sayısını güncelledi. Açıklamalara göre, toplam can kaybı 50 bin 752’ye, yaralı sayısı ise 115 bin 475’e yükseldi. Bu durumda, bölgede yaşanan insani krizin derinleştiği ifade ediliyor.