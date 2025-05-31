İsrail, Gazze’de Binaları Havaya Uçurdu

İSRAİL’İN GAZZE’DE YAPTIĞI SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail ordusu, son iki gün içinde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle güvenli alan arayan Filistinlilerin boşalttığı 60 binayı yok etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden yoğun bombardımanlarda, 54 bin 381 Filistinli hayatını kaybetti ve milyonlarca sivil, güvende olabilmek için yer değiştirmek zorunda kaldı. Saldırılar, günden güne artarken, İsrail savaş uçakları, Filistinlilerin terk ettiği konutları da hedef seçiyor.

SİVİLLER HIZLA EVLERİNİ TERK EDİYOR

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı duyuruda, İsrail ordusunun Gazze şehrinde ve Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında 48 saatten daha kısa bir süre içinde 60 konut binasını bombaladığını açıkladı. Basal, “İsrail işgali, Gazze şehrine ve Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Filistinli ailelerin yaşadığı konut binaları kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail bombardımanları sonucunda binlerce Filistinli evsiz kaldı” şeklinde konuştu.