İsrail, Gazze’de Can Kaybını Artırdı

GİDEREK ARTTIKÇA ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürekli olarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 535’e çıkarken, yaralı sayısı ise 118 bin 491’e ulaştı. İsrail, şiddetli bombardımanlarına devam ederken, bölgede her geçen saat can kayıpları ve yaralı sayısı artış gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim tarihinden beri devam eden saldırıların sonuçlarına dair güncel verileri paylaştı.

SON RAKAMLAR AÇIKLANDI

Bakanlığın yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 40 cansız bedenin ve 125 yaralının ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, bazı cesetlerin hala yıkıntılar arasında bulunduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535’e, yaralı sayısının ise 118 bin 491’e çıktığını duyurdu.