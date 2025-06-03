İsrail, Gazze’de Genişleyen Bombardıman Gerçekleştiriyor

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DERİNLENİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların tahribatı, özellikle son bir haftadır giderek artıyor. Bu durum, bölgedeki işgalin ve zorunlu göçlerin yayılmasından endişe yaratıyor. İsrail ordusu, Gazze’de kalan binaları tatbikatlarını sürdürerek bir haftadan fazla süredir yoğun bombardımana maruz bırakıyor. Filistinliler, 17 Mayıs’taki kara operasyonu “Gideon Savaş Arabaları” çerçevesinde zorunlu göç ve toprak işgaline dair kaygılı. Tel Aviv, Gazze’nin kalıcı işgali için başlattığı saldırılarla 30 Mayıs’ta kuzeydeki Filistinlilerin batıya sürgün edilmesi için emir veren adımını attı.

ORDU GÖÇ İÇİN HARİTA PAYLAŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden, Gazze’nin kuzeyindeki iki kentteki mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine dair bir harita paylaştı. Adraee, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallelerinde saldırıların artacağını ve genişleyeceğini ifade etti. Bu süreçte, sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı gözlemlendi; bazı evler sürgün emriyle bir arada boşaltıldı. Filistinliler, bu bombalı saldırıların, “Gideon Savaş Arabaları” kara saldırısı çerçevesinde daha geniş bir operasyonun habercisi olabileceğinden korkuyor.

FİLİSTİNLİLERDİN ENDİŞELERİ ARTIKÇA ARTMAKTA

Filistinli vatandaşlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in şehir merkezlerinde yer alan evleri ve daireleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığına dikkat çekti. Gazze’deki Filistinliler, İsrail’in bu yıkıcı eylemlerinin ordunun kara saldırısını genişleteceği anlamına geldiğini vurguluyor. “Gideon Savaş Arabaları” adlı geniş kapsamlı saldırılar sebebiyle, Filistinliler topraklarını kaybetme ve zorla göç ettirilme korkusu yaşıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 1 Haziran’da Gazze’nin güneyine yaptığı ziyarette, saldırıları kuzey ve güney bölgelerinde genişletme talimatı verdi.

ETNİK TEMİZLİK VE SOYKIRIM UYARISI

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin yüzde 77’sini işgal ettiğini ve bu sürecin “etnik temizlik, sürgün ve sistematik soykırım” ile ilerlediğini bildirdi. Açıklamada, İsrail’in ya doğrudan işgal yoluyla ya da mülk sahibi Filistinlilerin geri dönüşünü engellemeyi hedefleyen yoğun saldırılarla “sürgün politikası” uyguladığı kaydedildi.

İSRAİL’İN BOMBARDIMAN STRATEJİSİ

Filistinli siyasi analist Usame Mugayyir, AA muhabirine verdiği beyanatta, İsrail’in Gazze’deki evlere ve yerleşim alanlarına yönelik yaptığı saldırıların, zorunlu göç için geniş bir yıkım alanı açma amacı taşıdığına dikkat çekti. Mugayyir, İsrail’in, Filistinlileri korkutarak yerinden edeceğini belirtti. “İsrail, Filistinlileri Gazze’den sürmek için projeler geliştirmekte ve aynı zamanda Gazze’yi yaşanmaz hale getirmeyi hedefliyor” dedi.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI GÖRÜLDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Mayıs’ta gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında, Gazze’deki Filistinlilerin evlerinin, onların geri dönmelerini engellemek amacıyla kasten yıkıldığını kabul etmişti. Netanyahu, “Gazze’de her gün daha fazla ev yıkıyoruz, bu yüzden Filistinlilerin geri dönecekleri bir yer kalmayacak. Sonuç olarak, Gazzelilerin Gazze’yi terk etmesi gerekecek” ifadelerini kullanmıştı.