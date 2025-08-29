İsrail: Gazze’de İşgal Operasyonu Başladı

İSRAİL, GAZZE’DE BÜYÜK OPERASYON YAPILDIĞINI DUYURDU

İsrail yönetimi, “Gazze’nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor” açıklaması yaptı. İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kenti için sözde “insani arayı” sonlandırdığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Gazze kenti “tehlikeli savaş bölgesi” olarak nitelendirildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kenti de dâhil olmak üzere Gazze’nin kuzeyinde gerçekleştirilecek saldırılarını yoğunlaştırması bekleniyor.

GAZZE’NİN İŞGALİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline ilişkin bir plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce verdiği bir röportajda, “Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı. İsrail basınında çıkan haberlerde, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emrini aldığı, ancak bu eylemin eylül ayından önce gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

FİLİSTİNLİLERİN GÜNEYİNE KAYDIRILMASI PLANLANIYOR

Plan çerçevesinde, ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güney bölgesine kaydırılması öngörülüyor. Sonrasında kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonucunda işgaline geçilecek. İkinci aşamada ise büyük oranda harabe haline gelmiş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali bekleniyor. 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutan İsrail, günümüzde yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 18 yıldır ağır bir abluka altında tutuyor.