İsrail, Gazze’de kalıcı işgal peşinde

İSRAİL’İN YENİ PLANI VE KAPSAMLI SALDIRILAR

İsrail, 19 aydır yoğun saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’nde yeni ve kapsamlı bir saldırı ile kalıcı işgal planıyla yaklaşık 2 milyon Filistinliyi güneydeki Refah kentine sürme hedefindedir. Saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği bölgede kayıpların artması bekleniyor. Bu kalıcı işgal planıyla İsrail, Gazze’de daha önce işgal ettiği alanlardan biri olan Refah’ı güçlendirmek istiyor. Tel Aviv yönetiminin “Gideon’un Savaş Arabaları” adlı planıyla Hamas’ı, “İsrail için kabul edilebilir şartlarda” bir esir takası yapmaya zorlamayı hedefliyor.

KALICI İŞGALİN HAZIRLIKLARI

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, planını uygulama aşamasına geçmeden önce yeterli hazırlıkları tamamlamak için ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin bitmesini bekliyor. Plana göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki “Philadelphi Koridoru” ile “Morag Koridoru” arasında kalan bir bölgeye hemen hemen 2 milyon Filistinlini göç ettirmek amacıyla hazırlıklar yapılıyor. İsrail ordusu, Filistinlilerin bu alana girişini kontrol noktaları kurarak gerçekleştirecek. Hedefinde Refah’ı “güvenlik bölgesi” ilan eden İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi ihlal edip bölgeyi işgal ettiğini duyurmuştu. Ayrıca, buradaki halkın sürgün edilmesi için hafriyat çalışmaları başlatıldığı öğreniliyor.

SALDIRI AŞAMALARI

İsrail ordusu hazırlıklarını tamamladıktan sonra, kalıcı işgal öncesinde havadan ve karadan yoğun saldırılar başlatmayı planlıyor. Bu aşamada, henüz tamamen işgal edilmemiş bölgedeki Filistinlilere zorla göç çağrıları yapılması bekleniyor. Filistinlilerin Mısır ve İsrail arasındaki sınır kapılarına yönlendirilmesiyle Hamas’a “silah bırakması için baskı oluşturma” hedefi güdülüyor. Aynı zamanda, Trump’ın Gazze planının hayata geçirilmesi için de sürgün teşvik ediliyor. İsrail’in sığınacak yer arayan Filistinlileri kabul etmeleri için birçok ülkeyle müzakereler yürüttüğü ifade ediliyor.

İNSANİ YARDIM VE KALICI İŞGAL

Hazırlıklar sürerken, insani yardımların yoğun hava ve kara saldırılarının ardından başlaması bekleniyor fakat bu yardımların miktarının çok daha az olacağı vurgulanıyor. Yardımlar, Gazze’nin sınır kapılarından özellikle Kerem Ebu Salim üzerinden yapılacak. Söz konusu kalıcı işgalin son aşamasında, İsrail ordusu güneye sürülen Filistinlilerin boşalttığı yerleşim alanlarında kalıcı işgal hareketine geçmeyi planlıyor. Bu süreçte Hamas mensuplarına teslim olmaları için fırsatlar sunulacak. Gazze’nin tümünün kalıcı işgale girmesi birkaç ay sürebilir. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bu saldırı ve işgal planını “Gideon’un Savaş Arabaları” olarak adlandırdığı bir çerçevede geliştirmeyi tercih etti. Başbakan Binyamin Netanyahu ile Yisrael Katz’ın onayıyla güvenlik kabinesinde plan oybirliğiyle kabul edildi.