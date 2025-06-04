İsrail, Gazze’de kampı bombaladı

İSRAİL ORDUSAL BOMBARDIMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusunun, Gazze’nin batısında zorunlu olarak yerinden edilenlerin barındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildiriliyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısındaki limanda yerinden edilmiş bireylerin kaldığı alanı bombalayarak yeni bir katliam gerçekleştirdi.

HAFTA İÇİNDEKİ SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Söz konusu hava saldırısı sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca, İsrail savaş gemilerinin de şehrin batısındaki balıkçıları hedef aldığı iletiliyor. Olayda ölen ya da yaralananların durumu hakkında net bir bilgi verilmediği kaydediliyor. Haberde, İsrail’in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 62’ye yükseldiği belirtiliyor.