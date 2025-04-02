İsrail, Gazze’de Kara Harekatını Genişletiyor

TAHLİYE PLANLARI HAZIRLANIYOR

Gallant’ın sözlerine göre, çatışma bölgelerinden “büyük çaplı tahliyeler” yapılacak ancak bu konuda ayrıntılar paylaşılmadı. Harekâtın hedefi, “teröristlerin ve altyapılarının temizlenmesi” olarak belirtiliyor. İsrail ordusu, Refah’taki sivil halka evlerini terk ederek kuzeye yönelmeleri için talimat verdi.

REFAH’TA CAN KAYBI

Harekâtın başladığı saatlerde İsrail’in hava saldırıları devam etti. Han Yunus’taki Nasser ve Avrupa hastanelerine göre, Gazze’nin güneyine yönelik düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 13’ü, Refah’tan kaçtıktan sonra bir evde sığınan kadınlar ve çocuklardı. Merkezdeki bir başka saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin SON BULUŞU

İsrail, iki hafta önce Hamas’la iki ay süren ateşkesi sona erdirerek Gazze’ye saldırılara tekrar başladı. Bu karar, insani yardım girişlerinin tamamen engellenmesinin ardından alındı. İsrail, hayatta olduğu düşünülen 24 rehinenin serbest kalması için bazı bölgelerde kalıcı askeri varlık sürdüreceğini açıkladı. Bu süreçte yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi ve Birleşmiş Milletler, bölgedeki gıda stoklarının tükenmekte olduğunu bildirdi.

HAFTALARDIR HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir önderliğindeki İsrail ordusu, uzun zamandır geniş kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlık yapıyordu. Geçen ay CNN’e konuşan bir İsrailli yetkili, on binlerce askerin katılacağı bir operasyonun planlandığını belirtmişti. Ancak Gallant, ek asker göndermeye dair bilgi vermedi. Uzmanlar, bu tür bir harekâtın uzun vadede işgal ve direniş riskini artırabileceğini vurguluyor.

REHİNE AİLELERİNDEN TEPKİ

İsrail kamuoyunun büyük kısmı, savaşa geri dönmektense rehine takası için anlaşma yapılmasını talep ediyor. Rehinelerin ailelerini temsil eden forum, harekâtın genişletilmesine “dehşetle” tepki gösterdi. Açıklamada, “Hükümet, rehineleri kurtarmak ve savaşı sona erdirmek yerine aynı bölgelerde yeniden asker gönderiyor. Bu harekâtın rehine meselesine nasıl katkı sağladığını açıklamalılar” ifadesine yer verildi.