İsrail Gazze’de Okul Hedef Alındı

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI

İsrail, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu hedef aldı. Bu saldırıda, çocukların da aralarında bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bir camiye düzenlenen saldırıda ise 1 çocuğun yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Saldırılarda birçok sivilin yaralandığı aktarılıyor. Gazze’deki ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozan İsrail, yeni ateşkes çabalarına rağmen saldırılarına devam ediyor.

FAKAT YEREL YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki Fatıma Bint Esed Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Bu saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların yer aldığı açıklandı. Bunun yanında, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Hammad el-Hasnat Camii’ne gerçekleştirilen saldırıda en az 1 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Gazze’de ölü sayısı, 52 bin 829’a ulaştı. Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı bir şekilde bozan İsrail, bölgedeki saldırılarını yeniden artırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 52 bin 829’a, yaralı sayısının ise 119 bin 554’e yükseldiği ifade ediliyor.