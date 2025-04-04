Dünya

İsrail Gazze’de Okula Füze Attı

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İSRAİL ORDU SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, saldırılar nedeniyle bölgesini terk eden Filistinlilerin sığındığı Al-Tuffah Mahallesi’ndeki Dar al-Arqam Okulu’na bombardıman gerçekleştirdi. Saldırının sonucunda, aralarında kadınlar ve çocuklar da bulunan en az 25 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının okulu 3 füze ile hedef aldığını aktardı.

SALDIRILARDA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI ARTIYOR

İsrail’in 18 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda bin 163 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 735 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523’e çıktı. Yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya yükseldi.

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