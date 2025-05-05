İsrail, Gazze’de Operasyon Planını Onayladı

GÜVENLİK KABİNESİ OPERASYON PLANI ONAYLANDI

İsrail güvenlik kabinesi, dün “Gazze Şeridi’nin tamamen ele geçirilmesi ve toprakların elde tutulması” konusunu kapsayan operasyon planını oy birliğiyle onayladı. Ülke, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını artırmayı hedefliyor. Bir yetkiliye göre, güvenlik kabinesi harekatın bir sonraki aşamasına ilişkin bu planı onayladı.

İSRAİL SAVUNMA GÜÇLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Plan, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir tarafından sunuldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de toprak kontrolünü ele almayı, sivil nüfusu güneye yönlendirmeyi, Hamas’a saldırmayı ve terör örgütünün insani yardımlar üzerindeki kontrolünü engellemeyi öngörüyor. Güvenlik kabinesi ayrıca, Gazze Şeridi’nde insani yardımların Hamas’ın eline geçmesini önlemek ve Hamas’ın yönetim kapasitesini yok etmek için bir yardım dağıtım planını büyük çoğunlukla onayladı.

ŞU AN İÇİN GIDA TEDARİK DURUMU YETERLİ

Ancak güvenlik kabinesi, şu anda Gazze’de yeterli miktarda gıda bulunduğu sonucuna vardığı için bu planın henüz uygulamaya konulmayacağını belirtti. Yetkiliye göre, toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu ve Korgeneral Zamir, planın hem Hamas’ın yenilmesini hem de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacağına işaret etti.