İsrail Gazze’de Patlama Sesleri Duyuldu

İSRAİL’İN PATLAMALARI DUYULDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki binaları tonlarca patlayıcıyla imha ederken çıkan seslerin, İsrail’in merkezi bölgelerinden bile duyulduğu açıklandı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze’de, 9 ton patlayıcıyla yüklü zırhlı personel taşıyıcılarının patlatılması sonucunda “alışılmadık” patlama sesleri işitildi. Haberde belirtilenlere göre, Gazze’deki patlama sesleri, bazı İsraillilerin hissettiği sarsıntılara da neden oldu. İsrail ordusunun Gazze’de devam eden çatışmaları nedeniyle patlamaların sürmesi bekleniyor.

GAZZE’DE YIKIM ORANI YÜZDE 88

Gazze’deki hükümetin medya ofisinin mayıs sonu verilerine göre, İsrail’in gerçekleştirdiği savaş sebebiyle Gazze Şeridi’ndeki yıkım oranı yüzde 88’e ulaştı. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, bu savaş sonucu yıkılan yerlerin yeniden inşasının toplam maliyetinin 40 milyar doları bulması öngörülüyor.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA YENİ SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahında yoğun saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların yeniden başlamasıyla birlikte, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı ise 54 bin 510’a, yaralı sayısı da 124 bin 901’e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planını uygulamaya koydu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme niyetlerini açıkladı. Plana göre, İsrail ordusu bölgeyi kalıcı olarak işgal edecek ve Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” yerleştirecek. Bu kamplarda Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sunulacak. İsrailli bakanlar ise Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, buradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını dile getirdi.