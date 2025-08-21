İsrail, Gazze’de sağlık kuruluşlarını hedef aldı

SAĞLIK KURULUŞLARINA GÖNDERİLEN SÜRGÜN EMRİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına, bölgeyi işgal etmek amacıyla planlanan saldırılar öncesi sürgün emri gönderdi. Gazze’ye yönelik işgal operasyonu için hazırlıklar hızlanıyor. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonla aranarak faaliyetlerini durdurma ve alternatif bir yere taşıma hazırlıkları yapmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.

NÜFUSUN SÜRGÜN EDİLMESİ HAZIRLIKLARI

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından iki gün önce verilen talimat, Gazze kentindeki nüfusun sürgün edilmesi için hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemelerin yapılmaya başlandığı ileri sürüldü.

SAĞLIK MERKEZLERİNE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü saldırılarda sağlık merkezlerini hedef almayı sürdürüyor. Kuşatma altındaki hastanelerin işlevlerini sistematik olarak engellemeye devam eden İsrail, bölgeye ilaç ve tıbbi ekipman girişine de izin vermiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 38 hastaneden 15’i faaliyette bulunuyor ve bunlardan sadece dördü merkez hastanesi konumunda. Hastanelerin doluluk oranlarının ise yüzde 200’e ulaştığı belirtiliyor.

İŞGAL PLANLARI VE AŞAMALARI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ordunun işgale hazırlık yaptığı Gazze kenti çevresindeki saldırıların başladığı da bildirildi. Bu işgal saldırılarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi. 8 Ağustos’ta İsrail Güvenlik Kabinesi, bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Haberlerde, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleştirilmesinin beklenmediği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, ardından kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabe olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. 1967’den 2005’e kadar, Gazze Şeridi 38 yıl boyunca işgal altındaydı ve bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 18 yıldır süren ağır bir abluka altında yaşamaktadır.