İsrail, Gazze’de Saldırılar Yapıyor

GÜÇLÜ HAVA SALDIRILARI

GAZZE, 17 Nisan — İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey kısmındaki Cibaliye Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında büyük bir yıkım ortaya çıktı. Kamp içindeki konutların büyük bir kısmı yıkılırken, geriye kalan yapılar da yaşanamayacak bir duruma geldi.

KAYIPLAR VE YARALANANLAR

Gazze’deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saat içerisinde Gazze genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 25 Filistinli yaşamını yitirirken, 89 kişi de yaralanıyor.