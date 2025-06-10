İsrail, Gazze’de Saldırılara Devam Ediyor

GÜNCEL DURUM VE CAN KAYIPLARI

İsrail’in bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, çoğu aileleri için yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 36 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan ve “Netzarim Koridoru” olarak bilinen bölgede yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucunda 19 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi ise yaralandı. Ölü ve yaralıların el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Kudüs Hastanesi’ne gönderildiği bildirildi.

Görgü tanıkları, “İsrail’e ait insansız hava araçları, Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru’nda yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail topçuları da aynı bölgeye birçok kez ateş açtı.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ambulanların ulaşamadığı yerlerdeki ölü ve yaralıların, binek hayvanlarının sırtında taşınarak hastanelere getirildiği ekleniyor. Ayrıca, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden gelen bilgilere göre, Cibaliya bölgesine yönelik ayrı saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliya’daki bombardımanda, Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evler hedef alındı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE SONUÇLARI

Han Yunus kentinde, Güney Gazze Şeridi’nde yer alan el-Mevasi bölgesinde, bir insansız hava aracının, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sebebiyle 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’nin orta kesimindeki el-Megazi Kampı’nın doğusunda gerçekleştirilen bir saldırıda ise bir Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde, geçmişte İsrail’e ait bir saldırıda yaralanan bir gencin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ateşkesin İhlali VE GAZZE’DEKİ DURUM

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta uygulamaya geçen ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla yeniden şiddetli saldırılara başladı. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda ise hayatını kaybeden Filistinli sayısı 54 bin 927’ye, yaralı sayısı da 126 bin 615’e ulaştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde işgali artırma planını uygulamaya koydu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini açıkladı. Plana göre, İsrail ordusu, Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürmeyi ve burada sadece “hayatta kalacakları” kadar insani yardım vermeyi amaçlıyor. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlilerin önce güneye, ardından başka ülkelere sürülmesini planladıklarını belirtti.