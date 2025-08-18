İsrail Gazze’de Saldırıları Sürdürüyor

SON DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 4’e, yaralananların sayısı ise 156 bin 230’a ulaştı. Saldırılar sırasında İsrail, Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 60 kişinin yaşamını yitirdiği ve 344 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yapılan saldırılar sonucu, 7 Ekim’den itibaren toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 4, yaralananların sayısının ise 156 bin 230 olduğu bildirildi. Bakanlık, İsrail’in 18 Mart 2025 tarihinden bu yana tek taraflı olarak feshettiği ateşkes anlaşmasının ardından 10 bin 460 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 bin 189 kişinin yaralandığını aktardı.

İNSANİ DURUM

Bakanlık, son 24 saat içerisinde bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sebebiyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 281 kişinin yaralandığını duyurdu. Böylece Gazze’deki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 965’e, yaralı sayısı ise 14 bin 701’e yükseldi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME

Ayrıca, son 24 saatte açlıktan hayatını kaybeden 5 kişi ile toplam can kaybının 263’e, bunların 112’sinin çocuk olduğu belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle kayıpların devam etmesi, bölgedeki insani krizin derinleştiğini gösteriyor.