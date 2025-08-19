İsrail, Gazze’de Sıcak Yemek Dağıtıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI GIDA DAĞITIM MERKEZLERİNE YOĞUNLUK GETİRİYOR

Gazze, 19 Ağustos – İsrail’in Gazze Şeridi üzerinde aylardır devam eden saldırıları sonucunda birçok Filistinli yerlerinden oldu. Yerinden edilmiş bu insanlar, sıcak yemek alabilmek amacıyla gıda dağıtım merkezlerinde kalabalık oluşturuyor.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLER GIDA YARDIMINA ULAŞMAK İÇİN KALABALIK OLUŞTURUYOR

Saldırılar sebebiyle geçim sıkıntısı çeken Filistinliler, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar için yardım almaya çalışıyor. Gıda dağıtım merkezleri, bu zor koşullar altında ihtiyaç sahipleri için önemli bir destek sağlıyor.