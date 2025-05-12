İsrail, Gazze’de Sivil Ölüm Sayısını Artırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI CİBAHİYE MÜLTECİ KAMPI’NDA CAN KAYBI BİÇİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Aynı zamanda bir camiyi hedef alan başka bir saldırıda, 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılar neticesinde birçok sivilin yaralandığı açıklandı. Gazze’deki ateşkes yürürlüğünü yitirdi ve yeni ateşkes girişimlerine rağmen İsrail’in katliamlarına devam ettiği bildiriliyor.

FATIMA BİNT ESED OKULU HEDEF ALINDI

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fatıma Bint Esed Okulu, İsrail ordusunun hedefi haline geldi. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişinin öldüğü kaydedildi. Ayrıca, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Hammad el-Hasnat Camii’ne yönelik düzenlenen saldırıda ise en az 1 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılarda birçok sivilin yaralandığı ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTMIŞ DURUMDA

Gazze’de, ölenlerin sayısı en az 52 bin 829’a ulaştı. Gazze Şeridi’nde daha önce sağlanan ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozan İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını yeniden artırmış durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail saldırıları sonucunda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 52 bin 829’a çıktığı, yaralananların sayısının ise 119 bin 554’e yükseldiği belirtiliyor.