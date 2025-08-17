İsrail, Gazze’de Sivillere Saldırıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralıksız sürüyor. Ordunun hedefleri artık tanklar değil; sivil halk, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar.

HAVA SALDIRISINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Son olarak, Gazze’nin kuzeyine yapılan hava saldırısında, ailesine su götürmeye çalışan küçük bir kız çocuğu İsrail savaş uçaklarının hedefi haline geldi. Bir bölgedeki kameraya yansıyan görüntülerde, kız çocuğunun elinde plastik bir bidonla enkaz ve toz bulutları arasında yürümeye çalıştığı, birkaç saniye sonrasında patlamanın ardında yere yığıldığı görülüyor. Patlamanın ardından iki kişi hemen yardıma koşsa da, ağır yaralı olan çocuk kurtarılamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.