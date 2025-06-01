İsrail, Gazze’de Sivillere Saldırıyor

ŞİDDETLİ SALDIRI SONUCU CAN KAYBI VE YARALANMALAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yer alan El Mevasi Mülteci Kampı’nda insani yardım almak isteyen sivillere gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 39 Filistinli yaşamını yitirdi, 220 kişi de yaralandı. Hindistan Şeridi’nde sivil halkı hedef alan İsrail’in bu korkunç saldırıları tüm dünya gözleri önünde soykırım niteliği taşıyor.

AMBULANSLARLA HASTANEYE TAŞINDILAR

İsrail güçleri, El Mevasi Mülteci Kampı’ndaki insani yardım dağıtım noktasına doğrudan ateş açtı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) ait yardım noktasının yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ambulanslarla Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.