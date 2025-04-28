İsrail Gazze’de Soykırımı Genişletmeyi Planlıyor

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMIN GENİŞLETİLMESİ

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, müzakerelerin tıkanmasını bahane ederek Gazze’de uyguladığı soykırımı genişletmeye yönelik hazırlıklar yapıyor. İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Hamas ile yürütülen görüşmelerin tıkanmasını fırsat bilerek yedek askerleri göreve çağırdığını ve Gazze Şeridi’nde kara harekatını genişletmek için hazırlık içinde olduğunu bildirdi. Haberde, İsrail’in Gazze’nin güneyinde, Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge oluşturmaya başladığına dair bilgiler yer aldı. Bu yeni bölgede, Amerikan sivil şirketlerinin gözetiminde Filistinlilere insani yardım dağıtımının gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

PLANLARA ONAY VERİLDİ

KAN’ın haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, geçtiğimiz cuma Gazze’deki soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara onay verdiği ifade edildi. Haberde, “Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?” şeklinde Tel Aviv hükümetinin Gazze’de savaşı büyütme planlarına eleştiri getirildiği aktarıldı.

ASKERLER ÜZERİNDEKİ YÜK ARTIYOR

İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise, bu tür bir adımın, zaten aşırı yorgun olan yedek askerler üzerinde ek bir stres yaratacağına ve Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin durumunun ve olası geleceklerinin daha da kötüleşmesiyle sonuçlanacağına dair değerlendirmelerde bulundu.