İsrail, Gazze’de Sürgün Politikasını Uyguluyor

EURO-MED HUKUK DEPARTMANI MÜDIRESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, 7 Ekim 2023’ten itibaren uluslararası toplumun sessizliğinde Gazze’de Filistinlilerin zorla yerinden edilmekte olduğunu belirtiyor. Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşunun yetkilisi Bustami, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki projesinin “üst seviyeye ulaştığını” vurguluyor. Bustami, “İsrail’in 19 aydır süren soykırımında geldiği nokta, Filistinlilerin toplu sürgününe devam etmek. Amaç, göçü hayatta kalabilmenin tek yolu haline getirmek.” diyor.

İSRAİL’İN POLİTİKASI VE ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTUMU

Bustami, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı izlediği “toplu sürgün” politikasını vurgulayarak, “uluslararası toplumun sessizliğini kullandığını” ifade ediyor. Gazze’de yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin, İsrail’in saldırılarıyla “tam anlamıyla yıkım ve boğucu ablukanın ortasında” yaşam mücadelesi verdiğini belirten Bustami, bu zorlu ortamın, Gazze’deki Filistinlileri bölgeyi terk etmeleri için bir baskı aracı olarak kullanıldığını ekliyor.

ATEŞKESİN İHLALİ VE SON DURUM

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek, 18 Mart sabahı itibarıyla saldırıları yeniden başlattığı bildiriliyor. Saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 51 bin 305’e, yaralı sayısının ise 117 bin 96’ya yükseldiği belirtiliyor.