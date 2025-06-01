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İsrail, Gazze’de Yardım Alanlara Ateş Açtı

İNSANİ YARDIM ALMAYA GİDEN SİVİLLER HEDEF OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan El Mevasi Mülteci Kampı’nda insani yardım almak üzere giden sivillere gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda, 39 Filistinli yaşamını yitirdi, 220 kişi de yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi’nde sivil halka yönelik korkunç saldırılar düzenliyor. Silahsız ve masum sivilleri hedef alan bu saldırılar, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor.

SALDIRI SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı’na yakın bir noktada insani yardım almaya giden sivillere doğrudan ateş açtığı bildirildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze İnsani Yardım Vakfı’na ait yardım dağıtım noktasında gerçekleşen bu saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 220 kişinin yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler ve yaralılar, ambulanslarla Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne taşındı.

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