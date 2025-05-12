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İsrail, Gazze’de Yardım Merkezi Vurdu

HAVA SALDIRISI SONUCU YARDIM MERKEZİ YIKILDI

Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında bir yardım dağıtım merkezi tamamen yıkıldı. Bu saldırı, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını engelliyor.

BÖLGENİN İNSANİ DURUMU TEHLİKEDE

Hava saldırısının ardından, şehirdeki yardım kuruluşları ve gönüllüler, yardımlarını ulaştırmakta büyük zorluklarla karşılaşıyor. Yıkımların artması, hayatta kalmaya çalışan insanları daha da zor bir duruma sokuyor.

SONUÇLAR VE ETKİLER

Böyle bir saldırının sonuçları, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda insanların yaşamlarını da tehdit ediyor. Yardım organizasyonları, verilen bu zararların tekrarlanmaması için acil çözüm yolları arıyor.

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