İsrail, Gazze’de Yardım Noktalarına Saldırdı

İNSANİ YARDIM NOKTALARINA YAPILAN SALDIRILAR

İsrail ordusunun “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından oluşturulan yardım duyuru noktalarına yönelik saldırılarında, 27 Mayıs’tan bu yana 102 kişi yaşamını yitirdi, 490 kişi de yaralandı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgedeki insani yardım noktalarına düzenlediği saldırıların bilançosu yer aldı. Bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde bir yardım merkezinin yakınında gerçekleştirilen yeni saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

SİVİLLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER VE KINAMA

Açıklamada, “İsrail işgali, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerini toplu ölüm ve kan tuzaklarına dönüştürüyor” denildi. Ayrıca belirtilen noktalarda, açlıktan ölmekte olan sivillerin kasten hedef alındığı ifade edildi. Bu merkezlerin bağımsız insani denetimden yoksun olduğu ve uluslararası hukuk çerçevesinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak sınıflandırıldığı aktarıldı. Sistematik suçların devam ettiği vurgulanan metinde, “Bu katliamların gerçekleştirilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. ‘Yardım’ kisvesi altında sürdürülen bu katliamlardan İsrail işgalini tamamen sorumlu tutuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, “Dağıtım merkezlerinde her gün, güpegündüz, şok edici sayıda şehit ve yaralının olduğu katliamların tekrarı, yaşananların soykırım suçu işleyen bir araç olarak kullanıldığını tüm dünyaya göstermektedir” denildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerine, moral ve yasal sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldı. Söz konusu yardımın, BM ve tarafsız örgütler aracılığıyla yapılması gerektiği vurgulandı.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA TALEBİ

Bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesinin kurulması talep edilen açıklamada, “Bu katliamları belgelemek ve faillerini uluslararası adalete teslim etmek için acilen bağımsız bir komite oluşturulması çağrısında bulunuyoruz” denildi. Uluslararası toplumun sessizliğinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu. “İşgal tarafından kurulan sözde ‘tampon bölgeler’ veya ‘insani koridorlar’ kategorik olarak reddedilmektedir. Bu projelerin, sivilleri toplu katliam noktalarına çekmeyi amaçladığına dair kanıtlarla doludur” ifadeleri kullanıldı. Bu durumun, insanlık adına bir leke olduğu ve işgalin suçlarının sürdüğü kaydedildi.