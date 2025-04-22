İsrail Gazze’de Yardımları Engelliyor

İNSANLIK DÜZEYİNDE GIDA CRİZİ

İsrail, Gazze Şeridi’nde 52 gündür sınır kapılarını kapatarak, gıda, sağlık malzemesi ve yakıt gibi ürünlerin geçişine engel oluyor. Bu durum, iki milyondan fazla Filistinlinin “aç bırakma” politikasının devam etmesine sebep oluyor. Normal koşullarda, yardımlar Kerem Ebu Salim, Erez ve Zikim sınır kapılarından bölgeye ulaşırken, İsrail, 2 Mart’tan itibaren bu kapılardan insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu kapanış, yoksullaşan ve bağımlı hale gelen Filistin halkının yaşam şartlarını daha da kötüleştirmiş durumda. 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, devam eden ambargo nedeniyle bölgenin “kıtlığın ilk aşamalarına” girdiğini bildirdi.

KRİZİN CİDDİYETİ

Birleşmiş Milletler’in Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki insani krizin Ekim 2023’ten bu yana en kötü seviyeye ulaştığını ifade etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İnsani yardım, pazarlık kozu ve savaş silahı olarak kullanılıyor. Kuşatma kaldırılmalı, insani yardım akışı sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı, ateşkes yeniden sağlanmalı.” diyerek yaşanan durumu eleştirdi. Gazze’deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, 2,4 milyon Filistinlinin ciddi düzeyde ve felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşadığını aktardı.

DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

Sevabite, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, yarım milyondan fazla kişinin kıtlığın en yüksek seviyesi olan 5. seviyeye ulaşma tehlikesi taşıdığını belirtti. Gazze’nin, “yakın bir kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu” aktaran Sevabite, “Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 90’ının yaşamı, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle artık bölgeye ulaşamayan yardımlara bağlı durumda.” dedi. Ayrıca, fırınların buğday ve yakıt tükendiği için çalışamadığını, uluslararası yardım kuruluşlarının desteklerini askıya almak zorunda kaldığını söyledi. Filistinli yetkili, “Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle 50 çocuk hayatını kaybetti.” ifadesinde bulundu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILAR

Sınır kapılarının kapanması, sağlık sektörünü tamamen felç etti. Sevabite, 7 Ekim 2023’ten beri bombalamalar ve ilaç eksikliği nedeniyle 38 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti. Yaralıların tedavisinin yetersizliği sonucu ölüm riski taşıdığı, okullar ve camilerin yaralılar için barınma merkezi olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca su ve sanitasyon sorunları da yaşanıyor. Gazze’deki sulama tesisleri için gerekli yakıtın girişinin engellenmesi, içme suyuna erişim problemlerine yol açarak hastalıkların yayılma oranını artırıyor.

GIDA KISITLAMALARI VE ETKİLERİ

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze’deki ailelerin günlük öğünlerini minimuma indirmek zorunda kaldığını, bunun da kilo kaybına yol açtığını aktardı. Örgüt, az sayıda konserve gıda ile beslenmek zorunda kalan Filistinlilerin durumunun kritik olduğunu belirtti. Bazı hayır kurumları yemek dağıtımında bulunsa da, İsrail’in bu kurumlara yönelik saldırılar son günlerde artmış durumda. Hayır görevlileri, malzeme tedarikindeki kısıtlamalardan da şikayetçi.

SIVILLERE YÖNELİK UYGULAMALAR

İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı uyguladığı “aç bırakma” politikasının, insani yardımları engelleyerek, üretim kaynaklarını hedef alarak hayatta kalma yetilerini sekteye uğrattığı ifade ediliyor. Dünya Gıda Programı, ailenin bir sonraki öğününü nereden alacağını bilmediğini, gıda krizinin en fazla çocukları ve kadınları etkilediğini duyurdu. Çocuklar, yetersiz beslenme ve bağışıklığın zayıflaması gibi sebeplerle ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.

AŞILARDAKİ ENGELLEMELER

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 40 gündür çocuk felci aşılarının Gazze’ye girişini engellediğini belirtti. Bu aşıların tedarikindeki engelin, çocuk felcinin 4. fazının uygulanmasını zora soktuğu kaydedildi. Aşıların yapılmaması durumunda 602 bin çocuğun kalıcı felç ve kronik rahatsızlık riski ile karşı karşıya kalacağı vurgulanıyor. Çocukların yeterli beslenmemesi ve içme suyunun eksikliği, sağlık sorunlarını daha da artırıyor.