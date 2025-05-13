İsrail, Gazze’deki Askeri Eski İstihbaratları Öğrendi

İSRAİL’İN HABERDAR OLMADIĞI SÜREÇ

İsrail’in, Gazze Şeridi’nde bulunan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest kalmasıyla sonuçlanan ABD-Hamas doğrudan görüşmelerinden haberdar edilmediği ve durumu istihbarat kanalıyla öğrendiği bildiriliyor. ABD merkezli Axios internet sitesi, bu görüşmelerin arka planını aydınlatan bir haber yayımladı. Haberde, esirin serbest bırakılmasına giden süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasına destek olarak Arap Amerikalılara ulaşmasına yardımcı olan iş adamı Bishara Bahbah’ın önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Hamas’ın, nisan sonunda ABD Başkanı’nın İsrail’e ateşkes için baskı yapması amacıyla Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iletişim kurmak için Bahbah’a ulaştığı belirtiliyor.

KATARLI YETKİLİLERİN ROLÜ

Katarlı yetkililerin Bahbah ile birlikte Hamas’ı, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakmaya ikna ettiği kaydediliyor. Üst düzey bir İsrailli yetkilinin, görüşmelerin geçen hafta hız kazandığı ve Bahbah’ın Hamas’ın önde gelen isimlerinden Halil el-Hayye ile irtibat kurduğu ve taraflar arasında yaklaşık 20 mesajın gönderildiği bilgisini aktardığı bildiriliyor.

İSRAİL’İN BİLGİSİ OLMAZSA OLMAZ

Haberde, İsrail’in bu süreçten haberdar edilmediği ve tüm gelişmeleri kendi istihbarat servislerinden öğrendiği iddia ediliyor. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in 8 Mayıs’ta ABD’li yetkililerle bir araya geldiği, ancak bu görüşmelerde yürütülen aktiviteler hakkında bilgi verilmediği öne sürülüyor. İsrailli bir yetkiliye göre, bu durum üzerine Dermer konuyu gündeme getirdiğinde, Witkoff’un görüşmeleri doğruladığı ve İsrail’in esirin serbest bırakılması karşılığında bir şey vermek zorunda kalmayacağını söylediği aktarıldı.

TAHAKKÜT VE ANLAŞMA SÜRECİ

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakılması, Hamas ile ABD Başkanı Trump’ın Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler arasında mart ayında yürütülen ilk doğrudan müzakerelerin de merkezindeydi. İsrail, bu müzakereleri de Hamas’ı izleyen istihbarat servisleri aracılığıyla öğrendiği savunuluyor.

Süreç sonunda, 11 Mayıs Pazar günü, Hamas esiri serbest bırakmayı resmen kabul etti. Filistinli bir yetkili, Washington yönetiminin, esirin serbest bırakılması karşılığında ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki 10 esirin serbest bırakılması için 70 ila 90 günlük bir ateşkes konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya baskı yapma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Bu yetkili, ABD, Katar ve Mısır’ın ateşkes süresince İsrail’in saldırılara başlamayacağını garanti edeceğini ifade etti.

HAZIRLIK VE GELECEK PLANLARI

Netanyahu’nun uzlaşmazlığı karşısında zaman zaman hayal kırıklığı yaşayan Trump’ın, yakın zamanda daha fazla baskı uygulamak isteyebileceği yorumları yapılıyor. Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler çerçevesinde, Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin, “ateşkesin sağlanması, Gazze’ye girişlerin açılması ve insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde” olduğu belirtiliyor. Hamas, Alexander’ı dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti ve esir asker İsrail’e ulaştı.