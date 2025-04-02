İsrail Gazze’deki Harekâtı Genişletiyor

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEN TAHLİYELER

Gallant’ın ifadesine göre, çatışma bölgelerinden “büyük çaplı tahliyeler” yapılacağı belirtildi. Ancak bu konuda ayrıntılar verilmedi. Harekâtın amacı, “teröristlerin ve altyapılarının temizlenmesi” olarak tanımlandı. İsrail ordusu, Refah’taki sivillere evlerini terk edip kuzeye gitmeleri yönünde talimatlar verdi.

REFAH’TAKİ SALDIRILARDA KAYIPLAR

Harekâtın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak İsrail’in hava saldırıları da devam etti. Han Yunus’taki Nasser ve Avrupa hastanelerinden alınan bilgilere göre, Gazze’nin güneyine düzenlenen hava saldırılarında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 13’ü, Refah’tan kaçtıktan sonra bir evde sığınan kadın ve çocuklardı. Ayrıca merkezdeki farklı bir saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

ATEŞKESİN BOZULMASI

İsrail, iki hafta önce Hamas ile iki ay boyunca süren ateşkesi sonlandırarak Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamıştı. Bu karar, insani yardım girişinin tamamen engellenmesinin ardından alındı. İsrail, hayatta olduğu düşünülen 24 rehinenin serbest bırakılmasına kadar bazı bölgelerde kalıcı askeri varlık sürdüreceğini açıkladı. Bu süreçte yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi; Birleşmiş Milletler, bölgede gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu dile getirdi.

PLANDAN HAREKÂTA

Yeni Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir öncülüğündeki İsrail ordusu, haftalardır geniş çaplı bir kara harekâtı için hazırlık yapıyordu. Geçen ay CNN’e açıklama yapan bir İsrailli yetkili, on binlerce askerin yer alacağı bir operasyonun planlandığını aktardı. Ancak Gallant, ek asker sevkiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Uzmanlar, bu tür bir harekâtın uzun dönemde işgal ve direniş riskleri taşıyabileceğini ifade ediyor.

REHİNE AİLELERİNDEN TEPKİ

İsrail kamuoyunun büyük bir kısmı, savaşa dönmek yerine rehine takası için anlaşma yapılmasını talep ediyor. Rehinelerin ailelerini temsil eden forum, harekâtın genişletilmesine “dehşetle” tepki gösterdi. Açıklamada, “Hükümet, rehineleri kurtarmak ve savaşı bitirmek yerine aynı bölgelere yeniden asker gönderiyor. Bu operasyonun rehine meselesine nasıl fayda sağladığını açıklamalılar” denildi.