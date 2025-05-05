İsrail, Gazze’deki Hastanelere Yakıt Engelledi

HASTANELER FELAKETİN EŞİĞİNDE

İsrail’in Gazze’deki uluslararası ve Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların hastaneler için ayrılan yakıt depolarına erişimini engellemesi neticesinde, binlerce hasta ve yaralının hayatlarının tehlikede olduğu bildiriliyor. Gazze hükümeti Medya Ofisi tarafından “Acil Uyarı” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, İsrail işgalinin uluslararası kuruluşların yakıta ulaşmasını engellemesi ve ablukayı sürdürmesi nedeniyle 48 saat içinde çöküşün eşiğine gelecek” denildi.

YAKIT DEPOLARININ DURUMU

Açıklamada, hastanelere tahsis edilen yakıt depolarının uluslararası kuruluşlara ait olduğu vurgulanıyor. Bu depoların, İsrail tarafından “kırmızı bölge” olarak belirlenen ve girişi yasaklanan alanlarda yer aldığına dikkat çekildi. Gazze’deki sağlık kuruluşları, bu durumu aştıkları takdirde sağlık hizmetlerinin tamamen durma riskiyle karşı karşıya kalacak.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI

Ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü hava ve kara saldırılarının yanı sıra uyguladığı abluka ve kasıtlı aç bırakma politikası, bu süreçte “tam bir kuşatma suçu” haline geldiği ifade ediliyor. Hastanelerin yaşadığı sıkıntıların artması, sağlık sistemini olumsuz etkileyen bu faktörlerin sonucu olarak değerlendiriliyor.