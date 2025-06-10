İsrail, Gazze’deki Milislere Destek Verdi

İSRAİL ORDUSUNUN OPERASYONU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde silahlandırdığı ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen milislere destek vermek için insansız hava aracı kullanıyor. İsimleri saldırıya uğrayan Hamas mensuplarıyla çatışan Yaser Ebu Şebab liderliğindeki silahlı güçler hedef alınıyor. Yapılan operasyonda 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiği, Ebu Şebab’a bağlı unsurların da kayıp verdiği öne sürülüyor. Ayrıca, milislerin sabah erken saatlerde Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas’a karşı ilk saldırısını gerçekleştirdiği belirtiliyor.

DEAŞ BAĞLANTILARI VE AÇIKLAMALAR

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin DEAŞ ile bağlantılı milisleri silahlandırdığını öne sürdü. Başbakanlık ofisi, Liberman’ın iddialarına yanıt olarak, “İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas’ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu ise güvenlik yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda Gazze’deki bazı milis gruplarını Hamas’a karşı silahlandırdıklarını kabul ederek, “Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

HAMS’IN TEPKİSİ

İsrail medyası, söz konusu silahlı grubun lideri Yaser Ebu Şebab’ın Refah kökenli bir bedevi olduğu, uyuşturucu ticareti yaptığı ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu bilgisini paylaştı. Hamas ise, Tel Aviv’in milisleri silahlandırmasının Gazze Şeridi’nde kaos yarattığını, açlık ve yardım hırsızlığı yaptığını vurguladı.