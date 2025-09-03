İsrail, Gazze’deki Operasyonu Genişletiyor

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletme ve kalıcı hale getirme kararlığını duyurdu. 17 Mayıs’ta başlayan “Gideon’un Savaş Arabaları” operasyonunun ikinci aşaması için artık start verildi. Bu süreçte, Gazze’nin tamamı üzerindeki operasyonlar genişletiliyor. Zamir, Gazze şehrinde yaptığı incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

SAVAŞIN HEDEFLERİ GÜNDEME GELİYOR

Zamir, “Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu beyanatlar, bölgedeki durumu ve operasyonel stratejiyi doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.