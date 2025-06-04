İsrail, Gazze Hastanelerine Saldırıyor

GAZZE’DE SAĞLIK ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi’nde okul ve hastane gibi sivil yapıları hedef alan İsrail’in, Aksa Şehitleri Hastanesini 7 Ekim 2023’ten bu yana toplamda 11 kez hedef aldığı belirtiliyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in sağlık sistemine yönelik saldırıları hakkında bilgi aktarıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’nin çatısına 3 bomba yüklü dronla sabah saatlerinde bir saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten beri hastanenin 11 kez hedef alındığına dikkat çekilirken, sağlık sistemini hedef alma konusunda İsrail’in “ısrar ettiğinin” altı çizildi. Bu saldırıların, sağlık tesisleri ve çalışanları ile sivillerin korunmasını öngören uluslararası yasaların ihlali olduğu vurgulandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ULUSLARARASI KANUNLARI İHLAL EDİYOR

Ayrıca, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesini 2024’te 9, 2025’te de iki kez hedef alması kaydedildi. Açıklamada, “İsrail’in hastaneye yönelik saldırısının şiddetle kınandığı” ifade edilirken, hastanelerin hedef alınmasının savaş zamanında sivilleri koruyan Cenevre Sözleşmeleri gibi uluslararası yasaların “açık bir ihlali” olduğu belirtildi. Gazze’deki sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan suçlardan dolayı başta İsrail olmak üzere, ABD yönetimi ve İsrail’i destekleyen ülkelerin sorumlu tutulduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, “savaş ve soykırım suçu” teşkil eden İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’deki sağlık kurumları ile personeline uluslararası koruma sağlanması için önlem alınması istendi.

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET İÇİN PLANLAR YAPILIYOR

İsrail ordusu, Gazze’de gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarla insani bir felaketin yaşanmasına sebep olurken, onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı ya da yıktı. Gazze’deki Filistinliler, İsrail’in sağlık sistemini hedef almasının “hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası” olduğunu dile getiriyor. Bununla birlikte, 29 Mayıs’ta İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine saldırı tehdidinde bulunarak hastanenin boşaltılmasını istemişti. Son olarak, Gazze’nin güneyinde uzmanlık alanlarındaki tek sağlık kurumu olan Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri çıkardığı bölgede hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

İSRAİL ORDUSU HACİZ PLANI UYGULUYOR

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 4 bin 335 Filistinli yaşamını yitirdi ve 13 bin 300 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen saldırılarda, en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybederken, 125 bin 341 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, Gazze’deki işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planlarını uygulamaya soktu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamen işgal edileceğini açıkladı. Planın detaylarına göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinlileri güneydeki “toplama kamplarına” sürmeyi amaçlayacak. Burada, Filistinlilere “hayatta kalmaları için” gerekli insani yardım yapılacağı ifade ediliyor. İsrailli bakanlar ise, Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi yıkmayı ve Filistinlileri önce güneye, ardından başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.