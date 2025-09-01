İsrail, Gazze İçin 60 Bin Yedek

GİDEREK ARTAN KAYIPLAR VE YENİ ASKERİ PLANLAR

Gazze Şeridi’ne İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 64 bin Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı, Gazze kentini işgal amaçlı göreve çağıracak. Bu yedek askerler, düzenli askerlerin Gazze kentini işgali için gerçekleştirilecek saldırılara katılmalarını sağlamak amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yerleştirilecek. Yedek askerler, 3 ya da 4 gün süreyle eğitime tabi tutulacak.

KUŞATMA VE İŞGAL HAZIRLIĞI

Ayrıca haberde, İsrail ordusunun 162. Tümeni’nin Gazze kentini kuzeyden kuşatma işlemlerine başladığı, 99. Tümen’in ise mevcut saldırılarının ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağı bildiriliyor.

YEDİK ASKERLERİN SİLAH ALTINA ALINMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentini işgal amaçlı olarak yaklaşık 60 bin yedek askere eylül ayı başında silah altına alınmaları için celp gönderildiğini duyurdu. Defrin, şu anda silah altında bulunan 20 bin yedek askerin görev sürelerinin 30 ila 40 gün boyunca uzatılacağını da belirtti. İsrail basını, Gazze kentine yönelik işgalin başlaması ile silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine çıkacağını aktarıyor.