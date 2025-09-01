İsrail, Gazze İçin 60 Bin Yedek Asker Alıyor

GÖRÜNMEYEN KAYIPLAR

Gazze Şeridi’nde, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 64 bin Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentini işgal hazırlıkları çerçevesinde ilk aşamada 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı göreve çağırmayı planlıyor. Bu yedek askerler, düzenli askerlerin Gazze’nin işgali için gerçekleştirilecek saldırılara katılabilmesi amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak.

YENİ EĞİTİM PROGRAMI

Yedek askerler, 3 veya 4 gün sürecek bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Aynı haberde İsrail ordusunun 162. Tümeninin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı belirtilirken, 99. Tümen’in de devam eden saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlamasının planlandığı ifade edildi.

ASKERİ HAZIRLIKLAR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın toplantısında Gazze kentini işgal kararı çerçevesinde, yaklaşık 60 bin yedek askerin eylül başında silah altına alınmak üzere çağrıldığını duyurdu. Defrin, şu anda silah altındaki 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün uzatılması talimatı verildiğini de açıkladı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Gazze kentine yönelik saldırının ardından silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine ulaşabileceği bildirildi.