İsrail, Gazze İçin Aktivistleri Sınır Dışı Etti

ULUSLARARASI SULARDAN GÖTÜRÜLEN AKTIVİSTLER

İsrail, Gazze’ye insani yardım gönderirken uluslararası sularda alıkoyduğu altı aktivistten dördünü sınır dışı etmek amacıyla Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüyor. Alıkonulan aktivistler arasında iki Türk vatandaşı bulunuyor. Söz konusu aktivistler, Madleen gemisinde yer alıyordu.

TÜRK VATANDAŞLARI GÖZ ALTINDA

Tel Aviv’e götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar da mevcut. Diğer gözaltındaki aktivistler ise sürpriz bir şekilde Hollanda vatandaşı Mark van Rennes, Brezilyalı Thiago Avila, Fransız Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olarak kaydediliyor.

FRANSIZ AKTİVİSTLERİN SINIR DIŞI İŞLEMİ

İsrail’in elinde bulundurduğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin ise yarın öğleden sonra sınır dışı edilmelerinin planlandığı bildiriliyor. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara yol açan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.