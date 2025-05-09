İsrail, Gazze İçin Yardım Ambargosunu İstiyor

ISRAİL’DE YARDIM AMBARGONUN DEVAM ETMESİ TALEBİ

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ne 2 ayı aşkın süredir uyguladıkları insani yardım ambargosunun devamını istedi. Ben-Gvir, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen, İsrail’in ambargo politikasını savunarak bir açıklama yaptı.

GAZZE’YE YARDIMLARIN YENİLENMESİNE KARŞI ÇAĞRI

Ben-Gvir, “Başbakanı (Binyamin Netanyahu) ve diğer bakanları, bir önceki toplantıda karşı oy kullandığım Gazze’ye yardımların yenilenmesi yönündeki felaket niteliğindeki karardan, bir sonraki kabine toplantısında geri çekmeye çağırıyorum.” dedi. Gazze’deki Filistinlere insani yardım ulaştırılmasını “akılsızlık” olarak nitelendiren Ben-Gvir, bu durumun “ahlaki ve stratejik bir hata” olacağını savundu.

GÜVENLİK KABİNESİ’NİN PLANLARI

İsrail güvenlik kabinesi geçen hafta Gazze halkının güneydeki Refah kentine sürgün edilmesini ve İsrail ordusunun gözetiminde sınırlı yardım girişini içeren bir planı onayladı. Ayrıca, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başkan Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini belirtti.

İNSANİ KRİZİN BÜYÜMESİ

İsrail, 2 Mart’ta Gazze’ye insani yardım girişini durdurdu ve 18 Mart’ta saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi’ne yönelik 19 aydır süren saldırılar sonucunda, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani kriz oluşturdu. Tel Aviv yönetiminin, uluslararası tepkileri azaltmak amacıyla İsrail ordusunun katılımıyla sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı kaydedildi.