İSRAİL, Gazze İşgal Planını Onaylayacak

TOPLANTI GERÇEKLEŞİYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’nin işgal planını onaylamak amacıyla ordu yetkilileriyle bugün kapsamlı bir toplantı düzenliyor. Segilifor, bu toplantının detaylarına ilişkin bilgi, İsrail ordu radyosundan geldi. Zamir, işgal planlarını onaylamak için Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

PLANIN DETAYLARI

Haberde, işgal planının “daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği” ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırabilecek nitelikte gelişmelere işaret ediyor.