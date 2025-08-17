Haberler

İSRAİL, Gazze İşgal Planını Onaylayacak

TOPLANTI GERÇEKLEŞİYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’nin işgal planını onaylamak amacıyla ordu yetkilileriyle bugün kapsamlı bir toplantı düzenliyor. Segilifor, bu toplantının detaylarına ilişkin bilgi, İsrail ordu radyosundan geldi. Zamir, işgal planlarını onaylamak için Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

PLANIN DETAYLARI

Haberde, işgal planının “daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği” ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırabilecek nitelikte gelişmelere işaret ediyor.

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

