İsrail Gazze İşgaline Başladı

İŞGAL PLANI İÇİN İLK AŞAMA BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze’yi işgal etme amacındaki planın ilk aşamasının başlamış olduğunu duyurdu. Defrin, İsrail ordusunun Hamas ile yürüttüğü çatışmaların ardından, Gazze şehrine yönelik saldırının ilk aşamasına geçildiğini aktardı. Ordunun hızlı bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Defrin, Gazze’nin işgali hedefi doğrultusunda ön operasyonların yapıldığını ve şehrin çevresindeki mahallelerde kontrolün sağlandığını belirtti.

NETANYAHU’DAN HIZLANDIRMA KARARI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise “Başbakan Netanyahu, Hamas’ın kalelerini ele geçirme ve grubun yenilmesi için verdiği sürenin kısaltılması kararı aldı” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, işgal planının hızlandırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu gösteriyor.