İsrail, Gazze Operasyonu’na Başladı

İSRAİL’İN GAZZE OPERASYONU HAKKINDA AÇIKLAMA

İsrail, “Gazze’nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor” ifadesiyle birlikte, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin toplandığı Gazze kentindeki sözde “insani arayı” sonlandırdığını belirtti. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin Tel Aviv yönetiminin saldırılara ilişkin sözde “insani aradan” çıkarıldığı vurgulandı. Gazze kenti, bu açıklamayla birlikte “tehlikeli savaş bölgesi” olarak nitelendirildi. Bu kararın ardından, İsrail ordusunun Gazze kenti başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmesi bekleniyor.

GAZTE KENTİ İŞGALİNE İLİŞKİN PLANA ONAY VERİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tümünü işgal etmeyi hedeflediklerini açıkladı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı bildirilse de, bu sürecin eylül ayından önce başlatılmayacağı ifade edildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun bombalamalar sonrası işgal edilecek.

GEÇMİŞTEKİ İŞGAL DENEYİMİ

Devam eden sürecin ikinci aşamasında, büyük ölçüde yıkıma uğramış Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgal edilmesi bekleniyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca bu bölgeyi işgal altında tutmuştu. Bugün ise yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze Şeridi’nde 18 yıl süren bir abluka altında yaşamını sürdürüyor.