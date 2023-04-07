İsrail, Gazze ve Lübnan’a saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze’nin ardından Lübnan’a saldırı başlattı. Lübnan Tire’de şiddetli patlamaların yaşandığı öğrenildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail’e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

Öte yandan gece yarısında İsrail ordu sözcülüğü, İsrail ordusunun Gazze`ye yönelik saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.