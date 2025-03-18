İsrail Gazze’ye Bombardıman Düzenledi: Kayıp 330’a Yükseldi

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE TALİMATI

İsrail ordusu, Gazze’deki çeşitli bölgelerde tahliye talimatı verildiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze’nin bloklara ayrıldığı haritayı paylaştı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus’taki Absan mahallelerine “şiddetli saldırılar düzenleneceği” bilgisi verildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden ağır bombardıman sonucunda can kaybı 330’a ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, yüzlerce yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

GAZİF’DE YÜKSEK RANKLI BİR GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

AFP haber ajansı, Hamas kaynaklarına dayanarak, İsrail saldırıları sırasında Gazze İçişleri Bakanlığı’nın başındaki generalin hayatını kaybettiğini bildirdi.

REHİNLERİN KURBAN EDİLMESİ

Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma kararı, rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır” ifadelerini kullandı. İsrail başbakanının çatışmaları, hükümete karşı yükselen tepkileri bastırmak amacıyla siyasi bir “cankurtaran simidi” olarak kullandığı vurgulandı.

CEHENNEMİN KAPILARINI AÇMAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü. Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak” şeklinde açıklama yaptı. Yoğun bombardıman tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

BEYAZ SARAY ONAYLADI

Beyaz Saray, İsrail’in saldırı öncesinde Washington ile istişarede bulunduğunu açıkladı. Sözcü Karoline Leavitt, Fox News’a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini ifade etti. Sözcü, “Sadece İsrail’i değil, Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak” dedi.

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın orduya Hamas’a karşı güçlü şekilde müdahale talimatı verdiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi’nde 3 evi bombaladı. Ayrıca, Gazze’nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.

HAMAS’TAN İLK DUYURU

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını açıkladı. Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozduğunu ve Gazze Şeridi’ne savaş açtığını belirtti. Açıklamada, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Ateşkes BOZULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne karşı kapsamlı hava saldırıları başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” şeklinde ifade etti.