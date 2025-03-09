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İsrail, Gazze’ye Elektrik Tedarikini Durdurdu

ELEKTRİK TEDARİKLERİ KESİLDİ

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini hemen durdurma kararı aldığını duyurdu. The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Cohen, Gazze’ye yönelik elektrik tedarikinin durdurulması için talimat verdi.

ESİRLER İÇİN HER ŞEY YAPILACAK

Cohen, “Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız.” açıklamasında bulundu. Bakanın, İsrail Elektrik Şirketi’ne (IEC) Gazze Şeridi’nde bulunan santrallere elektrik satışını durdurma talimatı verdiği belirtildi.

AÇIKLAMA SONRASI YARDIM DURDU

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Başbakan Netanyahu ise, Hamas’ın esirleri teslim etmemesi durumunda “daha ileri adımlar” atmakla tehdit etmişti.

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