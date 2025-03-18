İsrail Gazze’ye Geniş Çaplı Saldırı Başlattı

İSRAİL HÜKÜMETİ SALDIRIYI BAŞLATTI

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırının, belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için yapıldığını duyurdu. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, bu saldırılarda arasında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise yaralandığını belirtti. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek geniş çaplı bir saldırı başlattı.

SALDIRI PLANININ ONAYLANDIĞI AÇIKLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hamas’a karşı kararlılıkla hareket edileceği ifade edildi. Açıklamada, “Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF’ye Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi” denildi. Ayrıca, “IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan gelen bilgilere göre, saldırılarda en az 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölenler arasında birçok çocuğun da bulunduğu kaydedildi. Saldırılar nedeniyle yaşanan dehşet anları amatör kameralarla görüntülendi.