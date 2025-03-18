İsrail, Gazze’ye Geniş Çaplı Saldırılar Başlattı

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’ye yönelik yeni saldırıların başladığını duyurdu. Adraee, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı” diyor.

EĞİTİM VE TARIMA ARA VERİLDİ

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, çiftçilerin sınır yakınındaki alanlarda çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

SALDIRILARDAN ETKİLENENLER

İsrail’in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda en az 232 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor. ABD’den ise bu kanlı saldırıya ilişkin tek cümlelik bir açıklama geldi. Beyaz Saray, “İsrail, Gazze’ye saldırılar konusunda bize danıştı” şeklinde bir ifade kullandı.