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İsrail, Gazze’ye Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI BÜYÜYOR

İsrail’in salı sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 400’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırı, Hamas’ın elinde tuttuğu rehineleri serbest bırakmaması durumunda İsrail’in saldırılarını artıracağı açıklaması ile birleşince, bölgedeki gerginlik daha da tırmandı. İsrail, yoğun hava saldırılarının ardından tahliye emirleri yayımladı ve bu durum, Filistinli sivillerin kaos içinde evlerini terk etmesine sebep oldu.

TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze çevresini kırmızı renkle işaretleyerek burayı “tehlikeli savaş bölgesi” olarak nitelendirdi. Adraee, sivil halkın batı yönüne doğru hareket etmelerini önerdi. Hedef alınan yerler içinde Beyt Hanun, Huza Kasabası ve Han Yunus’taki Absan Mahallesi bulunuyor.

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