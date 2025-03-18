İsrail, Gazze’ye Saldırı Başlattığını Açıkladı

İSRAİL HÜKÜMETİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail hükümeti, belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak amacıyla, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil, Gazze Şeridi’ne yönelik bir saldırı başlattığını duyurdu. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, bu saldırılar sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu en az 232 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ

İsrail, devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne geniş çaplı bir askeri operasyon düzenledi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden alınan bilgilere göre, Hamas’a karşı artan kararlılıkla hareket edileceği ifade edildi. Açıklamada, “Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı, İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF’ye Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi” şeklinde bilgiler verildi.

SALDIRILARIN SONUCU AĞIR

İlan edilen saldırılar doğrultusunda, rehinelerin serbest kalması da dahil olabilen savaş hedeflerine ulaşmak amacıyla Hamas hedeflerine yönelildiği kaydedilen açıklamalarda, “IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır” denildi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda 230’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları amatör kameralar tarafından kaydedildi.