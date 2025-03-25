İsrail, Gazze’ye Saldırı Planlarını Onayladı

İSRAİL ORDU’SU SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını tekrar hayata geçirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’ye başlatılan saldırılara ilişkin planları onayladığını duyurdu. Katz, Hamas’ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

TOPLANTIDA HAREKAT PLANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Savunma Bakanlığı, Bakan Katz’ın Gazze Tümeni’nin bulunduğu askeri üsse bu sabah gerçekleştirdiği ziyarette komuta kademesiyle bir toplantı yaptığını açıkladı. Katz, bu toplantıda 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik başlatılan saldırılara dair planları onayladı. Ana hedeflerinin Gazze’de tutulan tüm İsrailli esirleri evlerine getirmek olduğunu belirten Katz, bunun sağlanamaması durumunda Gazze’nin “topraklarını ele geçireceklerini” dile getirdi.

TÜMGENERAL VE KOMUTANLAR TOPLANTIYA KATILDI

İsrail’in “Güç ve Kılıç Harekatı” olarak adlandırılan Gazze’ye yönelik saldırı planlarının görüşüldüğü toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach katıldı.

İŞGAL HAZIRLIKLARI VE BELİRLENEN NOKTALAR

Dün, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak değerlendirilen, zırhlı araçlardan oluşan 36’ncı Tümen’in işgalin genişletilmesi amacıyla Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı duyurulmuştu. Çatışmaların yoğunlaştığı süreçte, ordunun Netzarim Koridoru’nda kara işgaline yeniden başladığı belirtildi. Gazze’de 9 Şubat’ta yaşanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası Netzarim Koridoru’ndan çekilen İsrail ordusu, bazı bölgelerde Filistinlilerin göç etmesi için nokta saldırıları gerçekleştirdi.

TAMPON BÖLGEDEKİ İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ

Salahaddin Caddesi’nin kapatılmasıyla birlikte Gazze’nin kuzey-güney hattında ilerlemekte olan Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerindeki geçiş yollarını kullanabilecekleri ifade ediliyor. Ayrıca, İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor ve Beyt Lahiya ile Han Yunus’un açıklarındaki bölgelerde kara işgalini sürdürüyor.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDU’SU GAZZE’YE SALDIRDI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılar başlatmıştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu saldırılarda 792 Filistinli yaşamını yitirirken, 1663 Filistinli de yaralandı.