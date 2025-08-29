İsrail Gazze’ye Saldırıda Bulundu

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI SÜRECEK

İsrail, Gazze’deki saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Yapılan yeni işgal planında düğmeye basıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre, “Gazze’ye yapılacak saldırının ilk aşaması başladı. Şu anda Gazze kentinin dış mahallelerine büyük bir operasyon yapılıyor” açıklaması yapıldı.

GAZZE’DE OPERASYON BAŞLADI

İsrail, bölgede saldırılarını yoğunlaştırırken, Gazze’nin dış mahallelerine yönelik büyük çaplı bir operasyon yürütüyor. Bu gelişmeler, uluslararası alanda büyük bir ses getirmesi beklenen bir durum haline geliyor. Saldırının içeriği ve süresi henüz netlik kazanmış değil.