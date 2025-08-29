Gündem

İsrail Gazze’ye Saldırıda Bulundu

israil-gazze-ye-saldirida-bulundu

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI SÜRECEK

İsrail, Gazze’deki saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Yapılan yeni işgal planında düğmeye basıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre, “Gazze’ye yapılacak saldırının ilk aşaması başladı. Şu anda Gazze kentinin dış mahallelerine büyük bir operasyon yapılıyor” açıklaması yapıldı.

GAZZE’DE OPERASYON BAŞLADI

İsrail, bölgede saldırılarını yoğunlaştırırken, Gazze’nin dış mahallelerine yönelik büyük çaplı bir operasyon yürütüyor. Bu gelişmeler, uluslararası alanda büyük bir ses getirmesi beklenen bir durum haline geliyor. Saldırının içeriği ve süresi henüz netlik kazanmış değil.

ÖNEMLİ

Gündem

Elenen Yarışmacı Duygusal Bir Veda Yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Cemal Arda Ermutlu, 50 bin TL barajında seyirci jokerini kullanıp yanlış cevap vererek elendi. Duygusal anlar yaşandı.
Flaş

Kayıp Mühendisin Cansız Bedeni Bulundu

Niğde'de yol kenarında bir buzdolabında bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cinayet zanlısı, mesai arkadaşı, Kayseri'de polis tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.