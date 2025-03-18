İsrail Gazze’ye Saldırıyı Yeniden Başlattı

ATEŞKESİN BOZULMASI VE SALDIRILARIN BAŞLAMASI

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden hız verdi. Gazze’nin kuzey sınır hattı yakınlarındaki bölgelerde, İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçların hareketliliği gözlemlendi. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu kötüleşen durumu göz ardı ederek saldırılarına tekrar başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde Filistinlinin yaralandığı bilgisi geldi.

BASKILARIN ARTMA NEDENLERİ

Yeni saldırıların detayları korkutucu görüntülerle ortaya çıkarken, İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla başlatıldığı vurgulandı. İsrail, Hamas’a karşı giderek artan askeri güçle hareket edeceğini belirtti. Hamas, buna yanıt olarak, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde, ateşkese ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” ifade etti.

ESİRLERİN DURUMU VE MUHALEFET TEPKİLERİ

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerini dile getirerek, mevcut durumu “esirlerden vazgeçmekle” suçladı. Hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu ifade ettiler. Aynı zamanda, İsrail’deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu’nun Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi hamlelerinin saldırıların artmasındaki etkilerine dikkat çekti.